Rayakan HUT ke-2, IDSurvey Luncurkan IDSurvey Purpose

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei, yang beranggotakan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia merayakan ulang tahunnya yang kedua dengan pencapaian gemilang.

IDSurvey terbentuk pada 16 Desember 2021 dan diresmikan melalui PP No. 66 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Di usia kedua IDSurvey, Kementerian BUMN mengapresiasi kinerja IDSUrvey atas segala pencapaian. Saya berharap 'One family, One purpose' bukan hanya slogan, semoga dapat dijadikan komitmen untuk menjaga soliditas mencapai tujuan besar, yaitu menjadi big five di kawasan Asia Pasifik, dan representasi Indonesia menjadi TIC Global,” ujar Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Kementerian BUMN Liliek Mayasari.

Liliek menambahkan sisi kinerja keuangan dan operasional IDSurvey telah menunjukan pertumbuhan.

“Kami titip IDSquad (pegawai IDSurvey) untuk dapat menjaga prestasi. Kami beraharap tranfsormasi dapat terus dilakukan, baik transformasi keuangan, bisnis, dan maupun SDM. Sekaligus program konkret untuk menjawab tantangan di masa depan,” ucap Liliek.

Direktur Utama PT Biro Klasifikasi, Lead Holding IDSurvey Arisudono Soerono berharap One family, One Purpose dapat diimpelementasikan secara berkelanjutan dan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.

“Nantinya dengan komitmen yang kuat antar 3 entitas, mampu mencapai tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan para stakeholders,” ucap Arisudono Soerono.

Selain itu, pada puncak perayaan juga turut diluncurkan IDSurvey Purpose.