Raih Penghargaan, IDSurvey Terus Tingkatkan Kinerja

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Human Capital & Performance Awards 2023 pada Jumat (29/11).

Tiga penghargaan tersebut yakni The Best Digital Transformation Strategy 2023, The Best Learning And Development Strategy 2023, dan Direktur Pengembangan Sumber Daya IDSurvey Rozainbahri Noor sebagai The Best Human Capital Director Of The Year.

Dengan diterimanya penghargaan ini diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja dan mendorong prestasi IDSurvey untuk menjadi lebih baik lagi.

Rozainbahri Noor menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan 5 Stars Gold yang diberikan kepada IDSurvey.

“Dengan diterimanya penghargaan ini telah membuktikan kualitas dan kemampuan IDSurvey dalam persaingan global dalam jajaran Top Five perusahaan TIC di Asia Pasifik,” ujarnya.

Sebagai informasi, para pemenang penghargaan Human Capital & Performance Award 2023 ini dijaring dari sekitar 300 perusahaan dari BUMN, BUMD, dan Swasta yang menjadi nominasi dan sebanyak 38 perusahaan yang terdiri dari 29 BUMN, 2 BUMD dan 7 swasta mendapatkan penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi Human Capital & Performance Award 2023.

Berdasarkan evaluasi dan penilaian para pakar dan profesional di bidang Human Capital, ICT, Riset & Inovasi yang menjadi Dewan Juri Human Capital & Performance Award 2023 dalam proses penjurian, perusahaan-perusahaan tersebut telah mengimplementasikan transformasi digital yang terintegrasi dalam pengembangan dan pengelolaan Human Capital.(chi/jpnn)