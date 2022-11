Rayakan HUT ke-53 Tahun, Agung Podomoro Gelar Booster Run di Vimala Hills

jpnn.com, BOGOR - Agung Podomoro menggelar Fun Run di kawasan Vimala Hills, Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

Assistant Vice President of Corporate Human Resources Agung Podomoro, Hidayat Bakri mengatakan, Fun Run ini merupakan rangkaian kegiatan perayaan ulang tahun Agung Podomoro ke-53.

Melalui event ini Agung Podomoro juga ingin menunjukkan komitmen sekaligus konsistensinya dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, tema yang diusung yakni Booster Run: Maximizing Performance, Optimizing Result and We Are Still Building for Generation to Come”.

“Agung Podomoro akan terus berada di depan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti sebagai salah satu booster perekonomian Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan dari unit bisnis Agung Podomoro yang membuat acara ini berlangsung meriah dan luar biasa,” ujar Hidayat.

Fun Run 2022 kembali diselenggarakan di kawasan Vimala Hills yang merupakan salah satu proyek properti milik Agung Podomoro.

Lokasinya yang dekat dengan Puncak, Bogor membuat Vimala Hills sangat ideal sebagai tempat berolahraga, relaksasi dan beraktivitas bersama keluarga.

Lokasi kawasan ini juga sangat mudah dijangkau dari Jakarta, dimana lokasi Vimala Hills tidak jauh dari pintu exit toll Gadog, atau hanya 48 km (30 menit) dari Cawang Jakarta.