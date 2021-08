Rayakan HUT ke-65, Bank Danamon Terus Tumbuh dan Berinovasi

jpnn.com, JAKARTA - Kiprah PT Bank Danamon Indonesia Tbk tak perlu diragukan lagi, terlebih usianya kini sudah menginjak 65 tahun.

Untuk memperingati hari jadinya yang ke-65 tahun, Danamon menggelar rangkaian program bertajuk 'Festival Kolaborasi' pada 16 Juli 2021.

Di masa pandemi Covid-19, Danamon mengusung tema 'Tumbuh melalui Kolaborasi'.

Acara ini diawali perjumpaan secara virtual antara Yasushi Itagaki selaku Direktur Utama Danamon dengan moderator, Marissa Anita, berjudul [Live] A Conversation with Mr. Yasushi Itagaki, 65 Years of Dedication & Growth Through Collaborations for Indonesia.

Berdiri sejak 1956, Danamon terus memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan program-program yang menarik bagi nasabah.

Pada 2019, Danamon secara resmi menjadi anggota dari MUFG Bank, Ltd (MUFG), di mana investasi MUFG di Danamon akan memberikan nilai tambah bagi seluruh nasabah dan franchise, serta mendukung Bank untuk terus bertumbuh menjadi bank terkemuka di Indonesia.

Kemudian pada 2020, Danamon meraih penghargaan sebagai Best Digital Bank oleh Asiamoney pada ajang penganugerahan Asiamoney Best Bank Award 2020 seiring juga ditetapkannya Danamon sebagai Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Mei 2020.

Kemudian pada 2021 juga menjadi peringatan dua tahun penyelesaian investasi strategis MUFG di Bank Danamon.