Benarkah Jengkol Bermanfaat Bagi Penderita Diabetes?

jpnn.com - Bagi Anda penyuka jengkol, bisa jadi ini kabar baik. Sebab, jengkol dikabarkan bermanfaat bagi penderita penyakit diabetes. Benarkah?

Menanggapi hal tersebut, dr. Reza Fahlevi menegaskan hingga saat ini belum ada bukti kuat soal manfaat jengkol untuk penderita diabetes.

“Hanya saja, di dalam jengkol ada antioksidan dan kandungan zat tertentu yang bisa membantu gula darah. Namun, penelitian baru sebatas pada hewan,” kata dr. Reza.

“Untuk penelitian pada manusia belum ada. Artinya, jengkol untuk diabetes belum bisa direkomendasikan,” lanjutnya.

Penelitian yang menguji manfaat jengkol untuk diabetes dengan subjek hewan itu pernah dilakukan di Universitas Putra Malaysia.

Penelitian yang dipublikasikan melalui Journal of the Science of Food and Agriculture itu melakukan uji coba pada tikus normal dan tikus diabetes.

Hewan uji coba diinduksi STZ atau streptozotocin (zat antineoplastik beracun bagi sel beta pankreas).

Perlu Anda tahu, sel beta pankreas merupakan sel tubuh yang berfungsi memproduksi hormon insulin. Tubuh akan mengalami diabetes ketika sel beta pankreas mengalami kerusakan.