Rayakan HUT ke-71 Tahun, BTN Banjir Promo

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada hari ini, Selasa 9 Februari 2021 berulang tahun ke-71.

Menapaki 2021 ini, Bank BTN makin percaya diri dalam menjalankan visi dan misinya menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia 2025.

Dalam momen ini, BTN juga menawarkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 4,71 persen dalam rangka merayakan ulang tahun ke-71.

Sebagai wujud nyata Bank BTN menjadi mitra pemerintah dalam mendukung perekonomian khususnya sebagai agent of development selama 71 tahun berdiri, perseroan telah merealisasikan kredit lebih dari Rp640 triliun dan mengalir lebih dari 5 juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen.

Sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah sejak 2015, Bank BTN telah merealisasikan KPR maupun dukungan pembiayaan konstruksi.

Adapun dalam menjalankan komitmen sebagai mitra utama dalam pembiayaan perumahan, Bank BTN juga tidak pernah absen sebagai Bank Pelaksana dalam menyalurkan KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Subsidi Selisih Bunga maupun BP2BT.

Karena itu, Bank BTN menjadi penguasa pasar KPR subsidi (konvensional maupun syariah) BTN secara kumulatif hingga 2020 mencapai 85,3%.