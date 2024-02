Reality Club Wakili Indonesia di SXSW 2024

jpnn.com, JAKARTA - Band indie-rock Reality Club siap mewakili Indonesia dalam festival tahunan South by Southwest Music Festival (SXSW) yang digelar di Austin, Texas, Amerika Serikat pada 8 sampai 16 Maret 2024.

Reality Club dijadwalkan tampil di acara musik bertajuk Friends: Forever yang akan menjadi acara musik Asia terbesar dalam sejarah SXSW.

Friends: Forever digelar oleh perusahaan Amerika Serikat yang dimiliki orang-orang Asia, Jaded, yang tahun lalu sukses menggelar acara serupa bertajuk Tiger Den.

Adapun Friends: Forever digelar selama dua hari pada 14 dan 15 Maret di Empire Control Room & Garage.

Penyanyi asal California berketurunan Vietnam, Thuy, yang viral di Indonesia lewat lagu Girls Like Me Don’t Cry dan trio indie-rock asal Seoul, SE SO NEON, akan menjadi bintang utama Friends: Forever.

Friends: Forever menampilkan 40 musisi dari Asia dan diaspora Asia yang sedang ramai dibicarakan dan berkarier secara independen.

Selain Reality Club, Friends: Forever juga mendatangkan Shelhiel dari Malaysia, Su Lee dari Korea Selatan, STUTS dari Jepang, Korea 1300 dari Australia, dan kolektif rave Nh?c Gay dari Vietnam, pemain biola Punjabi dan produser Raaginder yang berbasis di California, band indie-rock Subsonic Eye dari Singapura, dan lainnya.

"Friends: Forever adalah perayaan kultur anak muda lewat musik yang kita semua cintai. Kami bangga dapat menampilkan generasi baru musisi-musisi yang mengubah lanskap musik secara global dan mereka yang mendobrak batasan-batasan kultur lewat kreativitas dan bakat mereka," kata Jing Wang, pendiri dan CEO dari Jaded.