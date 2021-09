Rebut Podium Usai Start di P20, Max Verstappen Dapat Apresiasi dari Indonesia

jpnn.com - Performa pembalap tim Red Bull Racing, Max Verstappen di F1 Rusia 2021, Minggu, mendapat sambutan positif dari ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil Lubricants).

Max Verstappen yang mulai dari posisi 20 tampil agresif untuk menyudahi lomba di posisi kedua setelah menggunakan mesin baru Honda RB16B selama 53 lap di lintasan Sochi Autodrom.

Selain itu, mesin tunggangan Verstappen menggunakan pelumas yang dikembangkan Mobil 1™ bersama Honda Research & Development dan Red Bull Racing.

"Start dari posisi 20 dan bisa raih posisi dua merupakan hasil luar biasa. Ini menjadi penebus kegagalan di F1 Italia," ungkap Rommy Averdy selaku Mobil Consumer Brand General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia dalam siaran pers, Senin.

"Max Verstappen bisa kembali menunjukkan pelumas mesin Mobil 1™ bekerja optimal di mobil RB16B,” kata Rommy Averdy.

Rommy juga menyampaikan pelumas yang digunakan oleh tim Red Bull Racing tersedia di pasar Indonesia seperti rangkaian produk pelumas Mobil1™ dan Mobil Super™.

Pelumas Mobil Super diklaim memiliki All in One Protection untuk melindungi mesin kendaraan dari suhu panas.

Mobil Super Friction Fighter dilengkapi lapisan tambahan untuk melindungi mesin dari keausan.