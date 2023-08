Red Angel Coution Live Kembali Gelar 'K-Pop Concert', Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Konser ke-9 Let’s Love Indonesia We All Are One 'K-Pop Concert' akan digelar di Jakarta, Indonesia pada 28 September 2023 mendatang.

Adapun konser yang diadakan oleh Red Angel Coution Live itu mengusung moto yakni 'idola yang dibuat oleh penggemar dan konser yang dibuat oleh penggemar'.

"Mengingat kekuatan makroskopis yang kami dapat adalah dari para penggemar K-Pop global," ungkap pejabat dari Red Angel Coution Live dalam keterangan resmi, Senin (7/8).

Selain mengadakan konser, Red Angel Coution Live mengumumkan bahwa koin K-Pop CTL dan RAID telah dikonfirmasi dan terdaftar di BitMart, sebuah pertukaran aset virtual global yang besar.

Semua akan dirilis pada 21 September 2023 pukul 19.00 WIB mendatang bertepatan dengan K-Pop Concert.



Koin RAID, berasal dari nama K-Pop grup idol Indonesia yang diciptakan oleh tim produser CTL, yang mana koin tersebut juga telah didaftarkan kemarin bersamaan dengan koin K-POP CTL.



Sejak 2019, Red Angel Coution Live telah menyelenggarakan konser K-Pop global secara streaming untuk memberikan para penggemar K-Pop di seluruh dunia sebuah paradigma baru di era digital.



Melalui ini, mereka telah menyampaikan kepada penggemar K-Pop di seluruh dunia bahwa K-Pop dapat dinikmati di mana saja tanpa ada batasan.

Selain itu, Red Angel Coution Live juga memantapkan posisi terkuat sebagai perusahaan penyedia layanan konten K-Pop global yang berhasil melewati masa sulit pandemi.

"Kesempatan ini akan menjadi poin penting yang akan menjadi titik balik bagi kami," ungkap Park Jai Hyun, selaku CEO Coution Live.