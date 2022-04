Rekrutmen BUMN 2022, Telkom Buka 250 Posisi, Yuk Gabung!

jpnn.com, JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN 2022 dimulai sejak 14 April hingga 25 April mendatang. Salah satu BUMN yang berpartisipasi yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Human Capital Management (HCM) Telkom Afriwandi menyatakan pihaknya membuka 11 bidang pekerjaan untuk 250 posisi dalam rangka percepatan digitalisasi.

“Kami mengajak dan memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik Indonesia untuk ambil bagian dalam upaya digitalisasi bangsa melalui Telkom. Karena di Telkom, kita tidak hanya semata-mata berkarir, tetapi juga belajar, bertumbuh, dan berkontribusi melalui inovasi digital,” ujar Afriwandi di Jakarta, Senin (18/4).

Menurutnya, pelamar yang lolos dalam akan Rekrutmen Bersama BUMN 2022 akan menjadi karyawan tetap di Telkom.

“Untuk 250 pelamar yang lolos nantinya, akan menjadi karyawan tetap di Telkom dan otomatis menjadi bagian dari program on-boarding karyawan baru di Telkom yakni Great People Trainee Program (GPTP) angkatan ke-15," katanya.

Afriwandi mengingatkan para pelamar agar segera menentukan pilihan dan memilih salah satu dari 11 bidang pekerjaan yang tersedia.

Hal itu karena tingginya animo dalam program rekrutmen bersama itu.

Adapun sebelas bidang pekerjaan yang dibuka adalah Digital Connectivity, Digital Platform and IT, Digital Service, Sales, Customer Engagement, Business Strategy and Development, Legal and Compliance, Internal Audit, Finance, Human Capital, serta General Affairs and Support.