Resmi Bukan Istri Dennis Lyla Lagi, Thalita Latief Terharu

jpnn.com - Aktris Thalita Latief tampaknya lega karena akhirnya gugatan cerainya terhadap Dennis Lyla dikabulkan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat.

Proses persidangan cerai tersebut berjalan cukup panjang hingga akhirnya ketok palu.

"Tadi saya sudah video call. Namanya wanita ada emosinalnya bahwa dia sudah melewati tahap ini yang cukup lama," ujar kuasa hukum Thalita Latief, Maruli Tampubolon melalui Zoom, Kamis (29/7).

Tentu bukan hal mudah bagi bintang film Lawang Sewu itu melalui proses perceraian.

Belum lagi rasa lelah selama beberapa tahun belakangan harus berjuang seorang diri mempertahankan rumah tangganya.

Tak heran akhirnya Thalita terharu karena bisa bernapas lega mengakhiri pernikahannya.

"Putusan ini dari Pengadilan berarti uneg-uneg melewati proses peradilan sekian lama," kata Maruli Tampubolon.

"Ya saya bilang bahwa itulah dinamika kehidupan banyak hal terjadi melalui permasalahan ini, lebih baik this is not the end," sambungnya.