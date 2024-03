Resmi Dibuka, Gafoy Digadang jadi Destinasi Kuliner Baru di Kelapa Gading

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Summarecon Mall Kelapa Gading menghadirkan fasilitas baru yang mengakomodasi kebutuhan ruang penyedia jasa makan dan minum, Gafoy.

Merujuk Data Penyedia Makan dan Minum yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha penyedia makan minum skala menengah besar pada 2022 bertumbuh sebesar 20,76 persen dibanding 2021.

Lebih dari 50 persen usaha tersebut diketahui bertempat di mal atau pertokoan. Salah satu kawasan terbesar, yakni Jakarta.

President Director Summarecon, Adrianto P. Adhi berharap kehadiran Gafoy dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan bisnis penyedia F&B di Jakarta.

"Gafoy diharapkan akan semakin mengukuhkan citra kawasan Summarecon Kelapa Gading yang semakin lengkap, up-to-date dan modern," kata Adrianto saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Konsep Gafoy terinspirasi dari semangat gaya hidup terkini dalam eksplorasi kuliner dan hiburan untuk kaum urban modern di segala usia.

Mengusung tema tagline Your Gateway for All Things Extraordinary, Gafoy dibangun dengan arsitektural geometris dan sentuhan exposed material.

Keunggulan bentuk bangunan yang mengusung konsep low density building atau bangunan dengan ruang terbuka luas dan lebar, serta jarak besar.