Resmi! Raphael Varane jadi Milik MU

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United mengumumkan telah mendatangkan bek tengah Raphael Varane dari Real Madrid.

"Manchester United dengan senang hati mengumumkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk transfer bek internasional Prancis dan pemenang Piala Dunia Raphael Varane," tulis keterangan klub, dikutip dari Manutd.com, Rabu (28/7).

Menurut laporan Sky Sports pada Selasa (27/7), United harus merogoh kocek sebesar GBP 41 juta atau sekitar Rp 821 miliar untuk mendatangkan Varane.

Meski masih memiliki sisa 12 bulan masa kontrak di Real Madrid, Varane telah diizinkan untuk bergabung dengan Setan Merah.

We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ????????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021