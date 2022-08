Resort Mewah Ini Hadirkan Sensasi Romance in Nature di Ubud

jpnn.com, UBUD - Ubud terkenal dengan keindahan alamnya yang masih terjaga dengan baik. Mulai dari beberapa air terjun, hamparan sawah hijau, sampai dengan udara sejuk nan menyegarkan.

Tak heran jika kota ini dinobatkan menjadi No. 1 The The 15 Best Cities in Asia by Travel + Leisure.

Beberapa makanan khas Bali yang menggugah selera juga tersedia. Sederet seniman Bali, juga banyak berasal dari kota ini.

Mulai dari seniman lukis, patung, tari, seni ukir, dan masih banyak lagi. Sehingga terdapat banyak museum yang menakjubkan.

Selain itu, banyak hotel, resort, maupun vila yang menyempurnakan liburan wisatawan di sana, salah satunya Dedary Resort.

Dedary Resort mengusung konsep Balinese Tropical yang menawarkan pengalaman menginap tak terlupakan di antara sawah dan hutan di Ubud.

"Jadi, pantaslah jika resort ini dinobatkan menjadi Travelers Choice Award 2022 by TripAdvisor," kata Gratika, Marketing Branding Manager Ini Vie Hospitality dalam keterangannya, Sabtu (6/8).

Menurut Gratika, resort itu memiliki kamar yang menyuguhkan pemandangan pepohonan hijau yang rindang yang membuat suasana romantis tercipta dan menyatu dengan indahnya alam Ubud.