Respons Mehdi Zati soal Kehamilan Tata Janeeta

jpnn.com, JAKARTA - Model Mehdi Zati rupanya sudah mendengar kabar pernikahan mantan istrinya, Tata Janeeta dengan Raden Brotoseno.

Ia bahkan mengetahui bahwa sang mantan juga telah berbadan dua setelah menikah pada 9 Oktober lalu.

Hal itu diketahui saat Mehdi Zati melakukan sesi tanya jawab dengan pengikutnya di Instagram.

"Sudah tahu (Tata Janeeta hamil, red)." kata Mehdi Zati.

Pria berdarah Iran itu bahkan turut mendoakan Tata Janeeta agar lancar hingga persalinannya nanti.

"Semoga sehat selalu," lanjut Mehdi.

Saat ini, lanjut Mehdi, dirinya sudah move on dari Tata Janeeta. Ia mengaku sudah memiliki kekasih.

"No wife but About girlfriend secret," pungkas Mehdi.