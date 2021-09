Review Film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

jpnn.com, JAKARTA - Marvel Studios telah merilis film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Film yang dibintangi oleh Simu Liu, Awkwafina, Meng'er Zhang, Michelle Yeoh, dan Tony Leung tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak 22 September 2021.

Shang-Chi merupakan salah satu karakter terbaru yang masuk ke dalam MCU (Marvel Cinematic Universe) di fase keempat ini.

Dalam film ini, karakter Shang-Chi digambarkan sebagai sosok yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi Ten Rings, organisasi misterius yang dahulu terlibat dalam penculikan Tony Stark di film Iron Man pertama.

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings mengisahkan Xu Wenwu (Tony Leung) yang memiliki kekuatan super dan keabadian berkat 10 cincin yang dimilikinya.

Dalam film ini, format 10 cincin tersebut diubah menjadi gelang. Berkat cincin itu, Xu Wenwu menjadi orang yang paling ditakuti di dunia.

Keserakahan Xu Wenwu membawanya ke sebuah tempat legendaris bernama Ta-Lo yang gerbangnya dijaga oleh Li (Fala Chen).

Pertemuan itu ternyata mengubah kehidupan Wenwu hingga akhirnya dia menikah dengan Li dan memiliki anak, Shang-Chi (Simu Liu) dan Xialing (Meng'er Zhang).