Revolusi Industri Fintech Lending Indonesia Harus Diiringi Literasi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - PT. JULO Teknologi Finansial (JULO) menyatakan siap melakukan revolusi pada sektor industri fintech lending Indonesia.

JULO siap melakukan revoluasi sesuai meraih pendanaan seri B sejumlah USD 80 juta dari Credit Saison dengan kombinasi USD 30 juta ekuitas dan USD 50 juta fasilitas kredit.

Senior Managing Executive Officer and Head of Global Business Credit Saison Co., Ltd Kosuke Mori menyatakan pendanaan ini akan digunakan oleh JULO untuk memfasilitasi akses kredit bagi masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan finansial konvensional yang ada.

Namun, Mori menilai untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, inovasi kredit perlu disertai dengan pemahaman perilaku dan kebutuhan konsumen secara mendalam.

Sebagai hasilnya, JULO tetap bertumbuh di tengah situasi pandemi Covid-19 dengan pencairan kredit lebih dari USD 300 juta sampai saat ini.

"Kami sangat menantikan kerja sama dengan JULO untuk dapat mengakselerasi akses produk keuangan lebih jauh dan dapat membawa perubahan signifikan untuk perkembangan ekonomi di Asia Tenggara,” ucap Mori dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin (18/4).

Menurutnya, ada 47 segmen Indonesia yang belum tersentuh kredit perbankan.

Di sisi lain akses kredit konvensional untuk 47 juta segmen underbanked itu terkendala pada lembaga keuangan mikro yang membutuhkan pengajuan berulang untuk setiap transaksi dan penggunaan terbatas pada pinjaman tunai.