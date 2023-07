Reynhard Silitinga Terima Penghargaan dari BNPT Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitinga menyabet penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Awards.

Reynhard Silitinga merima penghargaan sebagai Mitra Pelaksana Deradikalisasi dalam Lapas.

Penghargaan diberikan dalam Acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 BNPT RI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Penghargaan diberikan oleh Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.

“Thank you for allout support to fight against terrorism,”ucap Komjen Rycko saat penyerahan Awards BNPT RI.

Rycko menyatakan bahwa kasus serangan teror di Indonesia terus menurun dari 2018 hingga 2023.

"Penurunan itu sangat tajam hingga mencapai indeks 89,4 persen Hingga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin baik dalam kategori medium impacted,” lanjutnya.

Menurutnya, penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri yang didukung oleh TNI dan seluruh lembaga terkait termasuk Pemasyarakatan beserta masyarakat makin masif, sehingga pergerakan teroris makin sempit.