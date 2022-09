Reza Arap Selingkuh, Wendy Walters Menangis di Kelab Malam?

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wendy Walters masih jadi perbincangan setelah membongkar perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh suaminya, Reza Arap.

Terbaru, beredar video yang memperlihatkan dirinya tengah menangis di sebuah kelab malam.

Dalam video tersebut, Wendy Walters yang meneteskan air mata tampak dihibur oleh beberapa rekannya.

Dia terlihat terus menangis sambil beberapa kali menyeka air matanya.

Akan tetapi, belum diketahui apakah video tersebut baru atau sudah lama direkam.

Wendy Walters belum buka suara soal video yang beredar di media sosial itu.

Sejak membongkar dugaan perselingkuhan Reza Arap, dia hanya beberapa kali mengunggah curahan hati alias curhat di media sosial.

"Thank you for the trauma," tulis Wendy Walters.