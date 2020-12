Ricky Tan Dapat Penghargaan Man of the Year 2020 Gatra Media Group

jpnn.com, JAKARTA - Gatra Media Group bekerjasama dengan Asosiasi Duta Indonesia memberikan penghargaan Man of The Year 2020 kepada tokoh pria yang dianggap paling inspiratif dari berbagai bidang.

Salah satu yang menerima penghargaan Man of the Year 2020 adalah Ricky Tan, yang dianggap telah menginspirasi di bidang lifestyle dan kuliner. Ricky Tan merupakan tokoh termuda untuk menerima penghargaan Man of the Year dalam acara tersebut.

Perlu diketahui bahwa Ricky Tan adalah founder Tan Group, sebuah holdings company yang umurnya tergolong muda. Dalam 3 tahun terakhir, Tan Group berhasil melebarkan portfolio-nya dengan cepat ke berbagai bidang, salah satunya Food & Beverage, konstruksi, perhiasan, tekstil, dan juga skin care.

Perlu menjadi perhatian juga bahwa Tan Group merupakan salah satu perusahaan F&B yang unik karena justru melakukan ekspansi di tahun 2020, yang merupakan tahun tersulit bagi para pengusaha kuliner sebagai dampak wabah pandemi Covid-19.

Saat ini, Tan Group memiliki beberapa brand besar di Jakarta, salah satunya The Brotherhood of Gunawarman, The Neighbourhood of Wijaya, Glass House, Beer Brother, Nara Senopati, Kenjiro Adityawarman, Kopi Nakal dan Nasi Nakal.

"Terima kasih kepada Gatra, dan ketua Asosiasi Duta Indonesia yang telah memberikan penghargaan Man of the Year 2020 kepada saya, semoga dengan penghargaan ini banyak anak muda lain yang termotivasi agar terus berkarya," pesan Ricky Tan dalam video yang ia persiapkan untuk malam penghargaan Man of The Year di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Kamis (10/12).

Tokoh lain yang juga mendapatkan penghargaan Man of The Year pada malam itu adalah Bapak Menteri BUMN Erick Thohir, Bapak Sandiaga Uno, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad dan Bapak Tung Desem Waringin. (dil/jpnn)