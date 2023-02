Rilis Album ke-6, Paramore Gelar Tur Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Amerika Serikat, Paramore akhirnya merilis album keenam berjudul This is Why.

Album tersebut dirilis melalui Atlantic Records pada hari ini, Selasa (14/2).

Sebelum melepas This is Why, Paramore sempat mengenalkan tiga single energik.

Single pertama yang mengusung nama yang sama dengan album tersebut meraih posisi pertama di Alternative Radio dan terpilih sebagai Hottest Record Of The Year oleh pendengar BBC Radio One di Inggris.

Mahakarya tersebut merupakan album full pertama Paramore sejak 2018.

Awal pekan ini, penggemar diundang ke sesi dengar oertama di toko musik di seluruh dunia This Is Why Global Listening Events.

Paramore mengumumkan acara Pop Up hari perilisan di Sydney, Melbourne, London dan Los Angeles.

Band yang dimotori Hayley Williams itu akan menampilkan single terbaru Running Out of Time di Jimmy Kimmel Live 14 Februari 2023.