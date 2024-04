Rilis Lagu Drive, Steve Aoki Kerja Sama dengan KIDDO

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - DJ sekaligus produser, Steve Aoki berkolaborasi dengan penyanyi asal Swedia, KIDDO dalam lagu berjudul Drive.

Lagu baru tersebut diluncurkan setelah Aoki merilis Get Lower yang menghadirkan Lil Jon dan Everything You Do, sebuah kolaborasi bersama Afrojack dengan nama Afroki.

Sementara itu, KIDDO telah merilis single baru, termasuk Always On The Run, lagu dance populer Headlights oleh Alan Walker dan Alok, dan These Nights oleh Loud Luxury.

Baca Juga: Kolaborasi Mengejutkan Steve Aoki dengan Angela Aguilar

Steve Aoki dan KIDDO menampilkan lagu Drive secara perdana saat tampil di Ultra Music Festival di Miami bulan lalu.

Vokal live KIDDO yang bersemangat dan pertunjukan Steve Aoki yang elektrik menjadi momen yang menonjol dalam festival tersebut.

Steve Aoki juga menampilkan tamu spesial Timbaland, Ryan Key dari Yellowcard, Kiesza, dan Kalan.frfr.

Baca Juga: Steve Aoki dan JJ Lin Berkolaborasi dalam The Show

"Saya sangat senang dengan kolaborasi kami dalam lagu Drive dengan KIDDO. Vokalnya adalah keajaiban yang murni dan sempurna melengkapi getaran energi tinggi dari lagu tersebut. Lagu ini sangat menggambarkan semangat festival, dan saya tidak sabar hingga semua orang merasakannya," kata Steve Aoki.

"Saya senang mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Steve Aoki. Semua yang ada dalam lagu ini datang secara alami dan menciptakan lagu musim panas yang catchy," lanjut KIDDO.