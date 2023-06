Steve Aoki dan JJ Lin Berkolaborasi dalam The Show

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Produser sekaligus DJ asal Amerika Serikat, Steve Aoki berkolaborasi dengan penyanyi asal Singapura, JJ Lin dalam lagu terbaru berjudul The Show.

Single tersebut adalah rilisan pertama dari FLUXGEN, kemitraan baru antara Steve Aoki dan 88rising, perusahaan musik pionir yang mewakili talenta terbaik Asia.

Didukung oleh identitas unik 88rising dan Steve Aoki, FLUXGEN adalah ruang yang mendorong kerja sama antara penemuan, eksperimen, dan sound yang tak terduga.

Antara lain, rekaman musik, acara live, dan lainnya, ruang penantang genre ini berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi yang menantang gagasan tradisional tentang label rekaman.

Dengan semangat inti dari frasa 'the show must go on,' JJ Lin bernyanyi The Show tentang melewati masa-masa sulit lewat lirik, 'Guess I'm getting on with the show' yang dipasangkan dengan hentakan beat dan kebangkitan antemik dalam gaya khas Steve Aoki.

The Show hadir dengan video musik penuh warna yang direkam di negara asal JJ Lin di Singapura.

Video disutradarai oleh Edgar Estevez (Ice Spice, Nicki Minaj, French Montana, Doja Cat, Wiz Khalifa) dan Jon Primo dari Blank Square.

Dalam video tersebut, Steve Aoki dan JJ Lin menemukan diri berada di tengah barisan penari dan visual bercahaya yang terinspirasi oleh semangat Singapura.