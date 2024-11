Rilis Mini Album AWE, XG Langsung Gelar Tur Eropa

jpnn.com, KOREA SELATAN - Girl group, XG akhirnya merilis mini album kedua yang berjudul AWE.

Hampir setahun sejak debut inovatif dengan NEW DNA, XG kembali dengan koleksi yang berpusat pada tema kekaguman, perpaduan intens antara rasa takut dan ingin tahu yang dialami ketika menghadapi hal yang asing.

Dengan AWE, XG bertujuan untuk menginspirasi rasa takjub, menawarkan pendengar sebuah soundtrack yang unik untuk kehidupan sehari-hari.

Album tersebut berisi delapan track, termasuk lagu favorit penggemar yang telah dirilis sebelumnya, Something Ain't Right, IYKYK, dan remix kolaboratif Woke Up Remixx yang menampilkan artis-artis ternama seperti Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL, dan Awich.

Lagu utama, Howling, menggabungkan upright bass dengan synth yang menggetarkan, menciptakan suara yang intens dan khas yang menampilkan karisma dan kecanggihan XG.

XG menyampaikan tema persatuan, ketahanan, dan pemberdayaan, dengan menyatukan pesan That’s How We Howl, sebuah bukti kekuatan dan ambisi untuk bangkit meskipun menghadapi tantangan.

Video musik Howling menampilkan XG menjelajahi luar angkasa di kota yang dikontrol dengan cermat dan seragam.

Secara bertahap, XG mengubah lingkungan menjadi dunia yang alami dan tidak terkendali, melambangkan niat untuk membentuk kembali struktur konvensional dan menciptakan ruang yang unik bagi mereka.