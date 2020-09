Rizky Febian Sempat Saksikan Anya Geraldine dan Ovi Rangkuti Bertengkar

jpnn.com, JAKARTA - Nama Rizky Febian mendadak ikut terseret usai Anya Geraldine dan kekasihnya Ovi Rangkuti dikabarkan putus.

Pria 22 tahun ini menjelaskan pada malam saat Anya dan kekasihnya bertengkar, dirinya ada di lokasi bersama beberapa artis lain.

Dia datang karena diundang untuk menyaksikan peluncuran produk milik Anya dan Ovi tersebut.

“Hari itu, di malam itu, di tempat perilisan liquid itu, ada Ovi ada semuanya. Saking gue gentle dan memperlihatkan ke orang banyak gue bekerja as profesional. Gua datangi Ovi (dan bilang) 'thank you sudah diijinin buat project ini, sorry kalau di luaran ada omongan. Karena gua hanya profesional saja'," ucapnya menirukan perbincangan dengan Ovi.

"Pacarnya (Ovi-red) juga welcome, bahkan kami diwawancara bareng. Dan gue bilang enggak ada apa-apa (antara dirinya dan Anya). Gue ngobrol, tos-tosan di situ,” beber Iky-sapaannya di channel YouTube The Leonardo’s.

Namun di saat yang bersamaan, rupanya Anya dan Ovi sedang bertengkar.

“Gue datang sebagai tamu dan partner kerja yang diundang ke sana. Gue datang, gue jelasin ke dia. Tapi ternyata di situ ada masalah, gue tahu banget, Anya sama pacarnya berantem (di lokasi), enggak tahu gara-gara apa,” ucap Iky.

Anak komedian Sule ini merasa kaget keesokan harinya ramai berita Anya dikabarkan putus.