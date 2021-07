Roger Federer Tersingkir dari Wimbledon dengan Cara Mengenaskan, 0-6!

jpnn.com, LONDON - Tak ada yang mengira Roger Federer kalah begitu mudah dari petenis Polandia Hubert Hurkacz pada perempat final Wimbledon 2021 di Centre Court, Rabu (7/7) malam WIB.

Federer terlihat segar saat memasuki lapangan utama Wimbledon itu. Dia mengincar final ke-13.

Fedex telah 12 kali melakoni final Wimbledon, delapan kali menjadi juara. Jadi, siapa yang tak menjagokannya lolos ke semifinal kemarin?

Hurkacz membalikkan cerita.

An ovation for 22 years of memories ????



It's been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/GvsOenp68C — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021