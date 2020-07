Rossi Mendadak Pinggirkan Motornya saat Balapan MotoGP Spanyol

jpnn.com, JEREZ - Valentino Rossi gagal menyelesaikan MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (19/7).

Usai lomba, The Doctor, julukan Rossi mengungkapkan kendala teknis yang ia alami.

Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu start dari P9, tetapi kehilangan posisinya setelah tikungan pertama.

Tak mampu menandingi kecepatan rival-rivalnya, Rossi yang berada di P10 mengalami masalah teknis dan menepikan motornya ketika MotoGP Spanyol itu menyisakan tujuh putaran.

Mechanical problems ended @ValeYellow46's afternoon early!



The Doctor will aim to bounce back next weekend!