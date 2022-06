RRQ Hoshi Akhirnya Menembus Grand Final MSC untuk Pertama Kali, Siapa Lawannya?

jpnn.com, JAKARTA - RRQ Hoshi sukses mengunci slot di Grand Final Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022.

Wakil Indonesia tersebut berhasil menumbangkan juara MPL Filipina musim ini dalam pertandingan final upper bracket pada babak playoff hari kelima Sabtu (18/6).

Dalam pertandingan yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, dan disiarkan secara langsung di laman YouTube Mobile Legends, RRQ Hoshi mengalahkan RSG PH dengan skor 3-1 dalam babak format best of five.

RRQ Hoshi menurunkan line up yang sama dengan saat menghadapi Todak dari Malaysia pada pertandingan sebelumnya. Yaitu, Alberttt, R7, Vyn, Clayyy, dan Skylar tanpa kehadiran Lemon.

RSG PH menurunkan line up Nathzz, Light Emann, Aqua, dan Demonkite.

Gim pertama berlangsung ketat sejak awal. First blood jatuh ke tangan Aqua pada menit pertama.

Namun, Alberttt kembali menumbangkan seorang penggawa RSG PH, lalu mengamankan turtle pertama dan kedua.

RRQ Hoshi yang masih tertinggal dari segi poin kill berhasil mengamankan turtle kedua.