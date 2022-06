Lucuti Wakil Malaysia, RRQ Hoshi Lolos ke Final Upper Bracket MSC 2022

jpnn.com, JAKARTA - RRQ Hoshi sebagai wakil Indonesia satu-satunya berhasil lolos ke final upper bracket setelah mengalahkan wakil Malaysia Todak pada babak playoff kedua upper bracket Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022, Rabu (15/6).

RRQ Hoshi melucuti Todak dengan skor sempurna 3-0 dalam babak format best of five untuk menentukan pemenang dari lima gim.

Pada pertandingan kali ini, RRQ Hoshi kembali merotasi line up. Posisi gold lane Lemon digantikan Skylar. Selebihnya, Alberttt, R7, Vyn, dan Clayyy tak tergantikan.

Sementara itu, Todak menurunkan line up Chiku, Yums, 4Meyz, Momo, dan Moon untuk menghadang RRQ Hoshi yang bermain ganas, bahkan sejak awal menit gim pertama.

Pertarungan sengit dimulai sejak dua menit pertama ketika terjadi pertukaran nyawa satu lawan satu untuk kedua mid laner dua belah tim.

Namun, RRQ Hoshi melanjutkan perlawanannya dengan berhasil mengamankan turtle pertama.

Jalannya permainan semakin alot memasuki menit kedelapan saat poin kill imbang lima sama untuk kedua kubu. Lord pertama berhasil diamankan RRQ Hoshi.

Jawara MPL Indonesia Season 9 itu menemukan ritme untuk menguasai permainan dengan mengepung segala arah yang memecah konsentrasi pergerakan Todak.