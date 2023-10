RRREC Fest 2023 Hari Pertama, Mama Djana dan Rimba Menarik Perhatian

jpnn.com, SUKABUMI - Festival musik dan seni, RRREC Fest In The Valley 2023 berlangsung di kawasan Tanakita Five Star Camping Ground, Sukabumi, Jawa Barat mulai Jumat (6/10) hingga Minggu (8/10).

Pada penyelenggaraan tahun ini, RRREC Fest masih menjadi wadah untuk berkumpul, berkenalan, dan berbagi cerita bagi lintas disiplin.

Para pengunjung, musisi, seniman, warga setempat, serta lintas disiplin lintas generasi berkumpul, berkemah, berbagi ilmu, dan menikmati pertunjukan bersama.

"Ini acara ke-7, biasanya mulai malam, kali ini acara dimulai dari pagi," kata Indra Ameng selaku Direktur Festival RRREC Fest di Tanakita, Sukabumi, Jumat (6/10) malam.

Pada hari pertama RRREC Fest 2023, sejumlah aktivitas dan pertunjukan sukses digelar untuk para pengunjung.

Ratusan pengunjung tampak antusias menikmati beragam kegiatan di area perkemahan yang asri.

"Pengunjung yang datang total 300, tiket sold out," ucap Indra Ameng.

Tidak sekadar pertunjukan musik, RRREC Fest 2023 juga mewadahi berbagai dialog serta workshop dari berbagai komunitas.