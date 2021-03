Rumah Angel Di Maria Kemalingan, PSG Tumbang di Kandang

jpnn.com, PARIS - Bintang Paris Saint-Germain Angel Di Maria terpaksa meninggalkan pertandingan timnya melawan Nantes di Parc des Princes, Senin (15/3) dini hari WIB lantaran rumahnya kemalingan.

Dalam pertandingan itu sendiri, PSG sebagai shohibul bait kalah 1-2.

PSG sempat unggul pada menit ke-42 lewat Julian Draxler. Nantes bangkit, melalui gol Randal Kolo Muani pada menit ke-59 dan Moses Simon di menit ke-71.

Nah, Di Maria yang menjadi starter dalam pertandingan itu diganti pada menit ke-62 (saat skor 1-1) dengan Leandro Paredes.

2012 - Paris have lost two consecutive home Ligue 1 games for the first time since November 2012 (2). Scuttling. #PSGFCN pic.twitter.com/RmGH6qzeaw — OptaJean (@OptaJean) March 14, 2021