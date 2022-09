Rumah Tangga Kerap Pasang Surut, Melaney Ricardo Selalu Ingat Anak

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Pembawa acara Melaney Ricardo mengatakan rumah tangganya dengan Tyson James Lynch telah membaik.

Dia tidak menampik rumah tangganya sempat mengalami pasang surut.

Meski begitu, dia bersyukur karena mereka bisa melewati fase-fase sulit dalam perjalanan rumah tangga.

"Sekarang sudah enak segala macam. Sebenarnya rumah tangga enggak selalu enak, pasti ada up and down," ujar Melaney Ricardo di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Selasa (20/9).

Baginya, buah hati mereka merupakan pengingat ketika menghadapi problema dalam pernikahan.

"Kami ingat ada dua orang anak yang hidupnya pasti akan terpengaruh kalau aku berpisah dengan Tyson," kata Melaney Ricardo.

Namun, dia bersyukur setelah dirumorkan akan berpisah, pernikahannya dengan sang suami justru makin menguat.

"Ya, sekarang puji Tuhan, semakin bisa mengenali pelajaran yang kemarin. Mudah-mudahan enggak ya, kasihan anak anak juga," ucap Melaney Ricardo.