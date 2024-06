Rumah123 dan IPW Siap Gelar GPA The People's Choice 2024

jpnn.com, JAKARTA - Rumah123 dan Indonesia Property Watch (IPW) segera menggelar Golden Property Awards (GPA) The People's Choice 2024.

CEO IPW Ali Tranghanda menyatakan bahwa ajang penghargaan industri properti tertinggi sekaligus terbesar di Indonesia itu akan menjadi benchmark consumer dalam menentukan pilihan proyek hingga produk pendukung properti terbaiknya.

GPA The People’s Choice adalah penghargaan pertama dan satu-satunya di bidang properti yang melibatkan partisipasi aktif konsumen dalam pemilihan pemenangnya.

Sebelumnya, acara itu sukses diadakan pada 2022 lalu, di 2024 ini, ditargetkan lebih dari 130.000 voting konsumen yang ikut terlibat dalam online voting melalui laman rumah123.com/gpavoting.

“Kami menetapkan standar independen yang tinggi dalam penyelenggaraan penghargaan ini dan senantiasa mempertahankannya untuk menjamin objektivitas sehingga tidak ada transaksional dalam penentuan pemenang," ungkap Ali dikutip, Sabtu (1/6).

Pemenang voting menggambarkan pilihan konsumen terbanyak sebagai best choice dari produk atau merek yang terbagi lebih dari 40 kategori, di antaranya Best Choice Housing Project, Best Choice Subsidized Housing Project, Best Choice Apartment Project, Best Choice Housing Design, Best Choice Building Material, Best Choice Home Appliance, Best Choice Bank, Best Choice Luxury Building Material, dan Company of the Year.

Senior VP Marketing Rumah123 Bharat Buxani mengatakan sangat antusias untuk terus berkolaborasi dengan IPW dalam penyelenggaraan edisi Golden Property Awards (GPA) yang melibatkan penilaian panelis profesional maupun edisi GPA The People’s Choice yang mengutamakan penilaian konsumen luas.

Pada GPA The People’s Choice 2024 kali ini, Rumah123 membuat sistem voting khusus yang mudah diakses.