Rutgers Indonesia-JKT 48 Ajak Remaja Putri Melek Isu Kesehatan Seksual dan Reproduksi

jpnn.com, JAKARTA - Rutgers WPF Indonesia dan grup band asal Jakarta JKT 48 bekerja sama untuk mengajak remaka putri makin melek isu tentang kesehatan seksual dan reproduksi.

Pemberian perlindungan terhadap kaum perempuan melalui sejumlah program ini akan digelar di beberapa wilayah Indonesia.

“Kami ingin memberi kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja putri, termasuk mencegah pernikahan dini," kata Country Representative Rutgers WPF Indonesia, Amala Rahmah dalam keterangan tertulis, Senin.

Rutgers WPF Indonesia merupakan organisasi non-profit yang didukung Kementerian Luar Negeri Belanda bergerak pada isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), serta pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KGBS) beroperasi sejak tahun 1977.

Rutgers WPF Indonesia mendukung anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan, dan mendorong mereka untuk memiliki kesempatan dalam pendidikan yang adil dan sejahtera pada masa pertumbuhannya.

Rutgers WPF Indonesia memiliki sejumlah program di Indonesia seperti Get Up Speak Out [GUSO], Yes I Do [YID], Prevention+ [P+], Dance 4 Life [D4L], dan Explore4Action [E4A] yang digagas untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan.

Program-program yang dijalankan bersama pemerintah dan mitra-mitra strategis dimulai sejak tahun 2016 dan berakhir pada September 2020 berhasil menghapus kekerasan dan mempromosikan kesehatan seksual dan hak reproduksi di Indonesia.

Capaian program yang merupakan serangkaian kegiatan selama lima tahun terakhir tersebut ditutup melalui sebuah kegiatan yang bertajuk “Your Voice, World’s Future” yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2020 dan disiarkan melalui kanal YouTube Rutgers Indonesia.