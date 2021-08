Sabet Banyak Penghargaan, Jihane Almira Harumkan Nama Indonesia di Ajang Miss Supranational 202

Senin, 23 Agustus 2021 – 00:59 WIB

jpnn.com, WARSAWA - Sejumlah penghargaan diraih oleh wakil Indonesia, Jihane Almira Chedid, dalam kontes kecantikan Miss Supranational 2021 yang diselenggarakan di Kota Nowy Sacz, Polandia, pada Sabtu (21/8), salah satunya yakni untuk Kostum Nasional Terbaik.

Menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar RI di Warsawa, yang diterima di Jakarta, Minggu, selain penghargaan Best National Costume, Indonesia juga berhasil menyabet gelar Supra Fan Vote dan The Continental Queens of Beauty.

“Khusus untuk kostum nasional, Jihan yang menampilkan kostum “kuda” menyisihkan para pesaing dari Filipina, Dominika, Swedia, Kenya, Thailand, dan Venezuela,” kata KBRI Warsawa.

Kuasa Usaha Ad-Interim RI di Warsawa, Taufiq Lamsuhur, mengatakan pagelaran Miss Supranational tahun ini tak seperti biasanya karena ada tantangan tambahan bagi para peserta akibat situasi pandemi global, sehingga tak bisa membawa tim yang lengkap.

Oleh karena itu, perwakilan RI berupaya memberikan dukungan seoptimal mungkin bagi perwakilan Indonesia di perhelatan tersebut.

Pasalnya, ajang Miss Supranational memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan budaya Tanah Air ke publik internasional, terutama di Polandia.

“Secara tidak langsung kesempatan untuk promosi pariwisata Indonesia, karena wakil Indonesia yang dikirim ke ajang tersebut adalah Putri Pariwisata Indonesia. Promosi Indonesia lainnya yang juga tidak dapat dipisahkan adalah promosi kosmetika, promosi industri mode, dan promosi industri kreatif serta keragaman dan kekayaan kebudayaan Indonesia,” ujar Taufiq.

Kontes Miss Supranational pertama kali diselenggarakan pada 2009, dan penyelenggaraan tahun 2021 merupakan edisi yang ke-12.