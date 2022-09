Setelah Masuk Nominasi AMI Awards, Sade Susanto Merilis Album Stark

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sade Susanto merilis album mini yang bertajuk Stark pada Jumat (30/9).

Album tersebut menjadi bukti eksistensinya sebagai musisi yang produktif.

Sade mengatakan Stark merupakan rangkuman atas ekspresi personal seperti mencintai seseorang, jujur pada diri sendiri, dan segala hal yang kerap membuat nyaman dan tidak nyaman.

"Stark berisikan perasaan-perasaan aku yang diterjemahkan ke dalam bentuk lagu," kata Sade Susanto.

Dalam album Stark, penyanyi yang bernaung di JUNI Records itu menjadikan lagu I Love You, No Matter sebagai jagoan.

Adapun single tersebut diproduseri oleh Heston Prasetyo.

"I Love You, No Matter bercerita tentang unconditional love. Bagaimana kita sebagai pribadi dapat menerima seseorang apa adanya dengan kondisi apa pun, begitu pun sebaliknya. Kondisi ini bisa terjadi di keluarga, pasangan, atau teman dekat," jelas Sade Susanto.

Selain lagu I Love You, No Matter, album Stark juga berisi lagu-lagu baru seperti Stupid Love Song, Hell Freezes Over, How To Move On, dan Maybe Baby, yang sudah dirilis terlebih dahulu.