Sah, Kolonel Laut (P) Arif Badrudin Resmi Menjabat Kapuskodal

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono secara resmi melantik Kolonel Laut (P) Arif Badrudin sebagai Kepala Pusat Komando dan Pengendalian TNI Angkatan Laut (Kapuskodal) dalam upacara serah terima jabatan (Sertijab) di Lobi Gedung Utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Jumat (16/7).

Kolonel Arif menggantikan Laksamana Pertama TNI Agoeng MKS. Sebelumnya Kolonel Laut (P) Arif menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Pusat Informasi Maritim TNI (Wakapusinfomar TNI).

Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 40 tahun 1994 dan lulusan Join Force Staff College USA tahun 2011.

Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Agoeng MKS yang merupakan Alumni AAL Angkatan 37 tahun 1991 akan mengemban tugas baru sebagai Kepala Pusat Informasi Maritim TNI (Kapusinfomar TNI).

Pejabat Kapuskodal baru selama berkarier di TNI AL ini pernah menjabat sebagai Komandan KRI Malahayati-362 tahun 2011, Komandan KRI Frans Kaisepo-368 tahun 2013, Danlanal Ranai tahun 2015, Dankolat Koarmada II tahun 2018.

Selain penugasan di KRI, dia juga memiliki sederet pengalamannya yaitu mengikuti pendidikan di luar negeri seperti International Sub Lieutenans Course tahun 1997, International Maritime Officer Course tahun 2006, Training Technology Suite Course tahun 2006, Join Transition CRS 11-12 tahun 2011, Joint dan Combined Warfighting Course tahun 2011 dan Navtrain International Canops-Workshop tahun 2017.

Puskodal merupakan Badan Pelaksana Staf Mabesal yang bertugas menyiapkan fasilitas dukungan komando dan pengendalian di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Regenerasi Kapuskodal diharapkan dapat lebih meningkatkan kapabilitasnya di bidang Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian atau (K4IPP), untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan tugas operasi.(fri/jpnn)



