Saham GOTO Diprediksi Bakal Melonjak Pascainvestasi Telkomsel

jpnn.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dinilai akan meraup keuntungan yang cukup besar, setelah keduanya menyepakati investasi dan rencana kemitraan.

Peneliti ekonomi digital Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan kerja sama tersebut memberikan keuntungan yang setara kepada kedua belah pihak.

“Bisnis GOTO cukup bernilai. Perseroan menawarkan future values dan karakter yang intangible. Aset yang dimiliki pun adalah teknologi yang memang berbentuk intangible aset atau aset tak berwujud,” ujar Nailul, Senin (23/5).

Jenis aset inilah yang menurutnya merupakan investasi jangka panjang karena sejalan dengan perkembangan ekonomi digital di Tanah Air.

"Ini juga sebenarnya benefit yang bisa dimanfaatkan oleh Telkomsel," kata Nailul.

Adapun keuntungan lain yang diterima oleh Telkomsel adalah selisih dari harga saham serta perluasan pasar dengan memanfaatkan solidnya ekosistem digital, yang telah dibangun oleh GOTO.

"Telkomsel bisa untung dalam hal produk yang yang ada kerja sama dengan GOTO dalam penyediaan provider mitra. GOTO juga bisa memperluas bisnis dengan basis data dari Telkomsel," jelas Nailul.

Dari sisi GOTO, keuntungan akan dirasakan melalui prospek harga saham yang kian menjanjikan pascainvestasi tersebut, serta potensi perluasan bisnis melalui pemanfaatan data yang diperoleh dari Telkomsel.