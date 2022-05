Said Sebut Puluhan Ribu Buruh Akan Peringati May Day Fiesta di GBK, Nih Tuntutannya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan partainya akan melakukan dua kegiatan bersama Gerakan Buruh Indonesia pada tanggal 14 Mei 2022.

Dia menyebutkan tentang dua kegiatan tersebut. Pertama, pada jam 10.00-12.00 WIB dilakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kedua, pada jam 13.00-17.30 WIB berupa May Day Fiesta di GBK.

“Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Pada tanggal 1 Mei, kami juga menyelenggarakan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Film Usmar Ismail,” kata Said Iqbal dalam siaran pers pada Jumat (13/5).

Baca Juga: Serikat Buruh Ancam Kerahkan Lebih Banyak Massa Kalau Tuntutan Tak Dituruti

Menurut Said, jumlah massa buruh seyogyanya 100 ribu tetapi dikurangi menjadi 50-an ribu orang. Hal ini untuk memenuhi protokol Kesehatan.

Said menyebut massa buruh berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Selain kegiatan di Jakarta, Said mengatakan aka aksi buruh juga dilakukan serempak di berbagai daerah.

Baca Juga: Buruh Siapkan Aksi Lebih Besar Jika 4 Tuntutan tidak Dipenuhi

Dia menyebut sebanyak 20 ribu buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 15 ribu buruh di Batam, 5 ribu buruh di Medan.

Selain itu, puluhan ribu buruh lainnya tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makassar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya.