Salma Salsabil Hingga Kunto Aji Siap Ramaikan Ramadhan Jazz Festival

jpnn.com, JAKARTA - Konser amal tahunan, 14th Ramadhan Jazz Festival (14th RJF) akan kembali hadir di Pelataran Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat pada 14-15 Maret 2025.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) dan Wartajazz dalam konferensi pers 14th RJF di Kopi Kemara, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Konser amal tahunan yang telah menjadi bagian dari tradisi pada Ramadan itu kali ini mengusung tema Our Time is Now.

14th Ramadhan Jazz Festival mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momen terbaik untuk berbuat kebaikan, berlomba dalam kebajikan, dan membantu sesama.

Sebagai konser amal, seluruh hasil dari paket donasi yang dibeli oleh penonton akan digunakan untuk merenovasi dan merevitalisasi beberapa masjid serta musala di Jabodetabek yang membutuhkan.

Konferensi pers turut dimeriahkan oleh Rafi Sudirman, yang memberikan penampilan spesial sebagai bentuk dukungan terhadap acara.

Penyelenggara juga mengumumkan lineup resmi 14th RJF, yang akan menghadirkan musisi-musisi berbakat Indonesia.

Hari pertama (14 Maret 2025) Ramadhan Jazz Festival akan menampilkan Salma Salsabil, Pendarra, HIVI, dan Rafi Sudirman.