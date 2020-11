Sambutlah Album Perdana dari Ramengvrl, Can’t Speak English

jpnn.com, JAKARTA - Album perdana yang ditunggu-tunggu dari rapper Ramengvrl akhirnya diluncurkan.

Bertajuk 'Can’t Speak English', album berisi 10 lagu tersebut sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital mulai hari ini, 20 November 2020.

Ramengvrl menampilkan banyak kolaborator dari musisi mancanegara dalam album ini.

Antara lain, rapper Euro yang tampil pada lagu 'Vaselina', rapper Amerika-Korea Ted Park dalam 'Look At Me Now', Sihk di 'The Emo Song', penyanyi Amerika Serikat Inayah dalam lagu 'Go Get Dat B', dan penyanyi asal Thailand Pyra di lagu 'Foreign'.

Selain itu, album Ramengvrl ini juga diproduseri oleh deretan produser ternama seperti Roark Bailey, Omega, Swede of 808 Mafia, Cassius Jay, Max Ant, SIHK, Joff Wood, Gerald (Weird Genius), dan Mardial.

Album Can’t Speak English secara keseluruhan menunjukkan kepribadian Ramengvrl yang belum pernah diperdengarkan dalam karya sebelumnya.

Sementara judul Can’t Speak English bukan diartikan secara harfiah karena Ramengvrl jelas bisa berbahasa Inggris.

Akan tetapi, makna dari judul album ini ingin menunjukkan bahwa setiap orang bisa melakukan atau menjadi sesuatu yang diinginkan, walaupun ada keterbatasan dan juga halangan itu bukan berarti sebuah mimpi tidak bisa dicapai.