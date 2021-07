Samira Residence Permudah Konsumen Miliki Rumah dengan ‘PSBB’

jpnn.com, JAKARTA - Samira Residence di kawasan Sentul meluncurkan program pikiran senang bebas biaya (PSBB) hingga 31 Juli 2021.

Program tersebut memungkinkan konsumen memiliki rumah idaman dengan hanya membayar Rp.10 juta.

Perumahaan yang memiliki konsep Your Smart Living at Sentul itu memmbebaskan biaya down payment (DP), KPR, BHTB dan AJB.

"Program PSBB ini memberi kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki hunian nyaman dan berkualitas," kata Andrie Gotama, Direktur PT Wiyasa Persada Andrie Gotama dalam keterangan tertulis, Senin (5/7).

Andrie mengatakan bahwa melalui program PSBB konsumen sudah dapat memiliki rumah 2 lantai di Samira Residence.

Tipe rumah yang tersedia pun bervariasi sesuai dengan kebutuhan calon penghuninya seperti tipe 75/96 yang terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi.

Ada juga pilihan tipe 90/96 dengan 3+1 kamar tidur dan 2+1 kamar mandi untuk keluarga yang lebih besar lagi.

Tipe rumah 2 lantai tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp. 1,3 miliar. Selain itu ada area komersial dengan tipe 108/54 sebanyak 16 unit dengan harga mulai Rp. 900 jutaan.