Samsung Adakan Forum Kecerdasan Buatan Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - SAMSUNG, yang merupakan raksasa elektronik Korea Selatan ini dipastikan akan mengadakan forum kecerdasan buatan (AI) secara daring bulan depan.

Acara ini diadakan Samsung untuk berbagi wawasan dengan para ahli tentang teknologi masa depan terkait dengan algoritma mirip manusia di tengah pandemi.

Samsung AI Forum 2020 akan berlangsung secara online melalui saluran YouTub-nya pada 2 dan 3 November, Kantor Berita Yonhap melaporkan, Selasa.

Memasuki hari jadinya yang keempat tahun ini, forum tahunan tersebut telah menjadi wadah bagi para peneliti AI untuk mendiskusikan temuan dan ide mereka tentang masa depan AI.

Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), sebuah unit penelitian dan pengembangan (R&D) perusahaan, akan menyelenggarakan sesi hari pembukaan dengan tema teknologi AI untuk perubahan dunia nyata.

Sesi berjudul "AI Technologies for Changes in the Real World" itu akan menghadirkan Kim Ki-nam, CEO dan kepala divisi bisnis solusi perangkat Samsung.

Di hari kedua, Samsung Research, pusat R&D dari bisnis perusahaan tersebut, akan memimpin sesi dengan tema AI yang berpusat pada manusia, "Human-Centered AI."

Samsung juga membuat penghargaan "Samsung AI Researcher of the Year," untuk mendorong ilmuwan muda bidang AI.