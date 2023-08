Samsung Tawarkan Promo Menarik Galaxy Z Fold5 & Z Flip5 di Acara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Indonesia baru saja meluncurkan jajaran HP lipat barunya seperti Galaxy Z Fold5 & Z Flip5 dan smartwatch Watch6 Series, hingga Galaxy Tab S9 Series.

Samsung juga mengadakan berbagai aktivitas untuk mengkampanyekan produknya lewat acara tur Galaxy Studi yang berlangsung di beberapa pusat perbelanjaan.

Lokasi pertama seudah berlangsung di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 18–20 Agustus 2023.

Di acara tersebut, konsumen bisa merasakan mobile experience terbaru yang komperhensif serta mendapatkan promo spesial di setiap pembelian produk.

Samsung Galaxy Studio menghadirkan kolaborasi dengan beberapa content creator untuk memperlihatkan pengalaman unik HP lipatnya.

Misalnya, Chef Narae Hahn asal Korea Selatan yang menampilkan seni fusion culinary antara makanan Indonesia dengan Korea Selatan dan Food Content Creator Michele Alex juga ikut meramaikan.

Chef Narae menceritakan pengalamannya selama menggunakan HP lipat asal Korea Selatan itu. Dia mengataka memang membutuhkan smartphone yang compact, tetapi tetap memiliki performa andal untuk menunjang produktivitasnya tanpa perlu buka laptop di tengah mobilitasnya yang tinggi.

"Saya sangat suka HP ini begitu praktis untuk digunakan. Saya bisa dengan mudah membuka berbagai aplikasi bersamaan menggunakan fitur Multi-Window yang membantu saya multitasking di berbagai kesempatan, misalnya saat ingin mencari inspirasi resep di Google Chrome, ide food plating di Pinterest, sampai cooking technique di YouTube all at once," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (25/8)