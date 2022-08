Sandiaga Ingin Merek Lokal Makin Unggul, Bos Baba Rafi: Wake Up Call Bagi Pengusaha

jpnn.com - JAKARTA - CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono merasakan dukungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada merek lokal.

Hal itu dikatakan Hendy saat menanggapi pernyataan Sandiaga Uno jangan takut tidak bisa makan makanan cepat saji dari Amerika Serikat, lebih baik makan Baba Rafi.

Menurut Hendy, pernyataan Menparekraf menjadi panggilan bagi para pelaku bisnis dan pemilik brand lokal di Indonesia.

“Ini adalah wake-up call bagi brand-brand lokal di Indonesia, untuk bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kebanggan lokal atau local pride harus didukung oleh segala lapisan masyarakat agar ekosistem industri brand lokal bisa makin kuat," kata Hendy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/8).

Hendy Setiono juga mengajak brand-brand lokal Indonesia untuk terus berinovasi agar tidak kalah dengan merek luar.

“We need to level up. Bukan hanya untuk brand kita sendiri tapi juga untuk Indonesia. Brand-brand lokal harus bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Untuk itu peran para pemimpin seperti mas Sandiaga yang mendukung industri kreatif lokal juga sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Hendy menyebut brand lokal perlu go global dan tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Saatnya juga menjadi tamu di negeri orang lain. Ayo ekspansi, ayo kembangkan sayap di luar negeri, sudah waktunya brand Indonesia berekspansi ke luar," tegas Hendy Setiono.