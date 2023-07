Sandiaga Sebut Ganjar The Next President Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut Ganjar Pranowo sebagai calon presiden selanjutnya.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat berada di Bandara King Abdulaziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu 1 Juli 2023 sekira pukul 02.37 waktu setempat.

“This is the one, i mention to you. Insyaallah the next president," ujar Sandiaga, Sabtu (1/7).

Pejabat Arab Saudi menghampiri Ganjar dan bersalaman.

Ganjar terlihat tersenyum ketika Sandiaga Uno menyebutnya sebagai Presiden Indonesia selanjutnya.

Sandiaga mengungkapkan pertemuan antara dirinya dengan Ganjar Pranowo, lantaran sama-sama pesawat untuk kembali ke Indonesia.

“Bertemu Mas Ganjar Pranowo beserta keluarga di Bandara King Abdulaziz International Airport, Jeddah. Kebetulan, kami menggunakan pesawat yang sama untuk kembali ke tanah air,” kata politikus PPP ini.

Sandiaga menuturkan, hal lain yang dibicarakan dengan Ganjar dan pejabat dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi adalah ajakan untuk berkunjung ke berbagai destinasi yang ada di Jawa Tengah.