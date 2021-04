Sandiaga Sebut Industri Kreatif Terus Digeber di Masa Krisis

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan setiap bisnis yang baik dimulai saat sebuah krisis terjadi. Begitu pula dengan industri ekonomi kreatif, bisnis di sektor tersebut bisa digerakkan di masa krisis.

Sandiaga mengatakan, butuh orang-orang yang memiliki inovasi untuk menggerakkan industri ekonomi kreatif di masa krisis. Ketika sebuah bisnis sudah menemui jalan buntu, orang yang memiliki inovasi akan mampu melakukan lompatan-lompatan untuk keluar dari krisis.

"Saya lihat pariwisata memang jeblok. Tetapi kita harus merubah satu kesulitan menjadi peluang. Nah saya lihat ini sebagai satu kesempatan sektor pariwisata dan leisure untuk melakukan inovasi, dan siapa yang melakukan? Para pelaku ekonomi kreatif," kata Sandiaga dalam acara BNI Creativepreneur Conference 2021, Jumat (9/4/2021).

Sandiaga yang juga seorang entrepreneur bercerita bagaimana dirinya memulai jasa konsultan keuangan. Bisnis itu ia mulai saat krisis keuangan melanda Asia tahun 1997. Bisnis itu dirintia bersama dengan 3 orang temannya.

"Saat krisis itu kami melakukan inovasi, hingga akhirnya menjadi salah satu perusahaan investasi yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia," kata Mas Menteri.

Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan, ke depan ekonomi bangsa Indonesia akan dipimpin oleh anak-anak muda. Untuk itu, ia berpesan kepada anak-anak muda untuk menerapkan 3G yaitu Gercep, Geber, dan Gaspol.

Gercep adalah memanfaatkan waktu untuk mengambil peluang yang ada. Kedua adalah Geber yaitu gerak bersama. Sandi mengungkapkan dalam memulai sebuah bisnis tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi.

"Yang ketiga adalah Gaspol, garap semua potensi. Jadi kalau sekarang kita hanya bilang 'waduh bisnis ini susah', lakukan adaptasi, inovasi, dan juga kolaborasi. Dengan menggarap semua potensi sooner or later, you'll find your secret sauce to success," kata Sandiaga.