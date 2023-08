Satgas KJK 2023 Meraih 4 Trofi pada Perhelatan Internasional

jpnn.com, NORWEGIA - Satuan Tugas Kartika Jala Krida atau Satgas KJK 2023 dalam rangka pelayaran muhibah misi diplomasi dan duta bangsa dengan menggunakan kapal layar tiang tinggi kebanggaan TNI AL KRI Bima Suci kembali berhasil meraih trofi pada perhelatan internasional bergengsi, yakni Tall Ship Race 2023 di Kota Arendal, Norwegia, Jumat (4/7/2023) lalu.

Satgas KJK 2023 berhasil meraih empat trofi yakni The Most Spectacular Arrival, The best Crew Parade Class A, The First Winner Volly Ball For Tall Ship Crew dan Fourth Place On The Tall Ship Race Of The 34 Vessels.

Empat trofi tersebut melengkapi delapan trofi lainnya dengan total 12 trofi diraih Satgas KJK 2023 pada perlombaan kapal layar tiang tinggi 2023.

Kedelapan trofi lainnya yang didapatkan KRI Bima Suci pada beberapa etape sebelumnya yaitu The Most Spectacular Arrival, Vessel Farthest From Home Port, The Best Crew Parade, dan Runner Up Sport Activity di Den helder (Belanda); The Most Spectacular Arrival di Hartlepool (Inggris); The Best Dressed Ship di Fredrikstad (Norwegia) serta The Farthest Vessel From Homeport, The Tallest Vessel in Tall Ship Race 2023 di Lerwick (Skotlandia).

Pada penampilan terakhirnya di event Tall Ship Race 2023, Satgas KJK 2023 menampilkan beragam penampilan seperti Genderang Seruling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-70, seni Reog Ponorogo maupun beragam pakaian khas dari berbagai daerah di Indonesia oleh para prajurit TNI AL.

Selain itu pada saat open ship para taruna juga menampilkan beberapa kesenian seperti tari Badinding, tari Nusantara, tari Kecak, penampilan Bima Suci Band maupun penampilan senam Gemu Famire.

Komandan KRI Bima Suci selaku Dansatgas KJK 2023 Letkol Laut (P) M Sati Lubis menyampaikan bahwa hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat istimewa dikarenakan KRI Bima Suci berhasil mendapatkan banyak trofi karena kehebohan, kemeriahan dan keunikannya.

“Ini adalah bukti nyata tingginya minat masyarakat internasional terhadap budaya Indonesia. Kita bangga, misi Bima Suci sebagai Satgas Misi Pelayaran Diplomasi dan Duta Bangsa untuk mempromosikan Indonesia dan menjalin hubungan persaudaraan dapat terus tercipta,” kata Letkol Laut (P) M. Sati Lubis.