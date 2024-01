Sebulan Nikah, BCL dan Tiko Aryawardhana Laksanakan Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL menjalani ibadah umrah pada momen pergantian tahun baru.

Dia melaksanakan umrah ke tanah suci bersama sang suami, Tiko Aryawardhana.

Momen umrah tersebut dibagikan oleh BCL melalui akun miliknya di Instagram.

"Alhamdulillah, umrah di malam terakhir di tahun 2023," ungkap BCL, Senin (1/1).

Dalam foto yang diunggah, perempuan berusia 40 tahun itu tampak berdiri di depan Ka'bah.

BCL berfoto dengan Tiko Aryawardhana, serta anaknya, Noah Sinclair.

Baca Juga: Kehadiran Tiko Aryawardhana Membuat BCL Tersenyum Kembali

"Thank you 2023, it's been amazing. Happy new year," lanjut BCL.

Momen BCL umrah langsung menuai komentar dari para penggemar. Netizen mendoakan agar umrah yang dijalani pemain film Habibie & Ainun itu berjalan lancar.