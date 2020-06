Segera Buang Produk Jamur Enoki di Rumah Anda

Jumat, 26 Juni 2020 – 11:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penikmat masakan jamur enoki kini harus waspada. Pasalnya pemerintah lewat Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian Indonesia telah memusnahkan jamur enoki.

Jamur ini terpaksa dimusnahkan karena terbukti mengandung bakteri Listeria. Pemusnahan ini terkait dengan wabah Listeria yang terjadi di Amerika Serikat sehingga menyebabkan korban jiwa.

"Dua hari yang lalu kami telah memusnahkan jamur enoki, karena beberapa negara di Australia, Amerika dan beberapa negara lain, telah menginfokan bahwa jamur enoki mengandung listeria," ujar Kepala Pusat Penganekaraman Konsumsi dan Keamanan Pangan Yasid Taufik, MM dalam seminar webinar baru-baru ini.

Asal diketahui, wabah Listeria di negeri Paman Sam ini telah memakan korban jiwa sebanyak empat orang dan 31 orang lainnya harus dirawat di rumah sakit.

Tak hanya itu, dua orang ibu hamil juga dikabarkan mengalami keguguran akibat mengonsumsi jamur enoki.

Mengutip situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hasil investigasi menunjukkan wabah Listeria ini berasal dari jamur impor asal Korea Green Co. LTD yang akhirnya membuat seluruh produk ditarik.

Melalui wawancara, 12 dari 22 pasien yang terinfeksi Listeria, atau sebanyak 55 persen, mengaku mengonsumi jamur enoki sebelum jatuh sakit.

Kemudian FDA Amerika mengumpulkan jamur enoki dari supermarket dan toko kelontong tempat mereka membeli.